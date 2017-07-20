كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. أما السبت فيكون غائما جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية). وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع يوم غد الجمعة غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. أما السبت فيكون غائما جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة (فوق معدلاتها الموسمية).

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من من 26 الى 24 درجة، في الجبال من 18 الى 29 درجة، في الأرز من 13 الى 26 درجة، وفي الداخل من 21 الى 35 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%

حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,42 ساعة غروب الشمس: 19,47.

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