الكويت تغلق الملحقية الثقافية الإيرانية

قررت الكويت، اليوم الخميس، 20 يوليو/تموز، تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين من 14 إلى 9، وكذلك إغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري للجمهورية الإسلامية في البلاد.

وبحسب صحيفة “النهار” الكويتية، فإن السلطات الكويتية أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تعرف أسمائهم بعد، 45 يوماً لمغادرة البلاد، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية قضية “خلية العبدلي الإرهابية”، والتي تتهم فيها عناصر محلية وأخرى أجنبية، بينها إيرانية.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الأربعاء، صور 16 محكوماً في قضية “خلية العبدلي” متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم، وطلبت الوزارة من المواطنين والمقيمين الابلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.

وقضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد الماضي، بسجن المتهمين في قضية “خلية العبدلي”، المتهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني لسنوات متفاوتة.

والقضية تعود إلى أغسطس/أب 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت، ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بـ”التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.

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