هذا ما سيطرحه المشنوق على الحكومة.. ؟!

علمت “الحياة” أن وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ أعد مشروع مرسوم، سيطرحه من خارج جدول الأعمال على جلسة الحكومة الاستثنائية اليوم ويقضي باعتماد البطاقة البيومترية للانتخابات النيابية في أيار المقبل، اضافة الى تحديد الأماكن التي تجيز للمقترع من خارج المنطقة أن يسجل اسمه وينتخب في منطقة سكنه، على أن تحدد وزارة الداخلية هذه الأماكن. والبطاقة يفترض أن تشمل ثلاثة ملايين و800 الف مواطن، إضافة إلى الزيادة التي يمكن أن تطرأ على عدد الناخبين في آذار (مارس) المقبل حيث تعلن نسخ اللوائح ويضاف أسماء الذين بلغوا سن الـ21 عليها.

هذا، ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية عند السادسة من مساء اليوم في السراي الكبيرة لاستكمال البحث في جدول أعماله. والبند الأساس هو ملف التربية، وهبة الـ100 مليون دولار المخصصة لإعادة هيكلة الوزارة والمناهج التربوية إضافة إلى موضوع النازحين. حيث سيعرض وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة خطته في شأنها على المجلس.

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