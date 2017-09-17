استسلام عدد من عناصر “داعش” في دير الزور

ذكر مصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية أن “مجموعة من عناصر “داعش” استسلمت لعناصر الجيش العربي السوري في دير الزور يوم الجمعة”،دون أن يفصح عن عدد الدواعش المأسورين لـ “ضرورات السرية”.

وأشار المصدر إلى أن “استسلام عناصر “داعش” جاء في أعقاب تحرير الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له منطقتي سردا وتل الكروم في إطار فك الحصار عن دير الزور التي قبعت تحت سيطرة “داعش” طيلة ثلاث سنوات”.

وذكر المصدر أن “من تبقى من عناصر “داعش” والزمر المنضوية تحت رايته، دحروا من دير الزور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات”، مضيفاً أنهم “صاروا على مسافة 5 إلى 7 كيلومترات عن أطراف المدينة التي اقتحمها الجيش العربي السوري مدعوماً من الطيران الحربي الروسي مطلع الشهر الجاري”.

واعتبر المصدر أن “استسلام عناصر “داعش” للجيش العربي السوري، إن دل على شيء، فيدل على انهيار صفوف التنظيم في دير الزور وإدراك عناصره استحالة صمودهم أمام تقدم الجيش العربي السوري والضربات الجوية الروسية”.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش العربي السوري مستمر منذ الأربعاء الماضي في التقدم شرقي دير الزور وفي جنوبها الشرقي، واستطاعت قواته بالتعاون مع الحلفاء بسط سيطرتها على جميع المرتفعات الحاكمة جنوب شرقي مطار دير الزور العسكري، وطرد “داعش” والعصابات المسلحة المتحالفة معه من المحيط الشرقي للمطار المذكور.

ويتزامن تقدم الجيش العربي السوري في دير الزور مع الأخبار والتقارير التي تفيد بفرار قادة وعناصر “داعش” وهروبهم، أو استسلامهم وتسليمهم لأنفسهم.

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