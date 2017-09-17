بشرى سارة للمغتربين !

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال عشاء نظمه التيار الوطني الحر في مونتريال أن مجلس الوزراء سيقر اليوم آلية التسجيل الالكتروني للمغتربين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتوجه خلال عشاء اقامه “التيار الوطني الحر” في كندا الى المنتشرين بالقول: “سجلوا انفسكم وانتخبوا من يمثلكم، فأنتم مدعوون للمشاركة في تقرير مصير لبنان. انتخبوا الذين يحاربون الفاسدين والخانعين ويبنون دولة ترفض ان يبقى فيها مسؤول يخضع للمحتل او يعمل خادما عند السفارات، فمثل هؤلاء هجروكم وهدروا ثروات الوطن وتسببوا بافقاره”.

وقال: “ان الجنسية والهوية هما شأن كياني من دونه لا معنى للبنان، وسيبقى الكيان في خطر طالما ان على أرضنا نازحين ولاجئين، وطالما ان مرسوم التجنيس لا يزال قائما على الرغم من ابطاله، وطالما ان لبنانيين يستحقون جنسية اجدادهم لا يزالون محرومين منها”.

اضاف: “نحن معنيون بإعادة الجنسية لكل لبناني فقدها”. وعدد الوزير باسيل ما اكتسبه المنتشرون من خلال قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية خصوصا حق المشاركة ترشيحا واقتراعا في بلدان الانتشار.

وقال: “اخترنا ان نبدأ زيارة أميركا الشمالية من عاصمة الانتشار اللبناني فيها”.

أضاف: “نحن والعهد نواجه أزمة نفوس لا تريد الخير للبنان، لكننا على الرغم من جميع الصعوبات انتصرنا على الارهاب، ونحن في قلب منطقة ملتهبة، والاهم اننا منعناه من الدخول الى عقول الناس، وان جيشنا تمكن للمرة الاولى من زرع العلم اللبناني على حدوده الشرقية بعد تحريرها”.

وتناول باسيل أزمة النازحين واللاجئين، معتبرا ان “لبنان يتحمل وجود نصف عدد سكانه وهي نسبة لم تستطع أوروبا ان تتحملها”. وقال: “قاوم الاقتصاد اللبناني كل الضغوط”، متوقعا ان “يتجاوز النمو هذا العام نسبة 2,50 بالمئة”، مشددا على ان “اللبنانيين انتخبوا للمرة الاولى الرئيس الأكثر تمثيلا للشعب وصارت لهم حكومة متوازنة ووزراء يمثلونهم”.

وشارك في العشاء رئيس مجلس النواب الكندي الذي اشاد بنجاح الكنديين من أصل لبناني، متحدثا عن مساهمتهم في تنمية المجتمع وازدهار الاقتصاد.

كذلك حضر الاحتفال سفير لبنان في كندا فادي زيادة وقنصل لبنان في هاليفاكس وديع فارس ولفيف من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وممثلون عن الأحزاب اللبنانية، وقياديو التيار الوطني الحر ومناصروه وحشد من ابناء الجالية اللبنانية.

وتسلم الوزير باسيل في نهاية الحفل من هيئة التيار في كندا درعا تذكارية.