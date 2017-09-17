في مثل هذا اليوم ..

1171 / مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

1939 / القوات السوفييتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

1961 / إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

1991 / كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم متحدة.

1997 / مقتل 11 دبلوماسيا أجنبيا في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي جبرو فاجنر إثر تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

2008 / مقتل 16 مواطنا يمنيا في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء.

من مواليد هذا اليوم..

1826 / برنارد ريمان عالم رياضيات ألماني.

1869 / كريستيان لويس لانج سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

1950 / ناريندرا مودي سياسي ورئيس وزراء الهند.

من وفيات هذا اليوم..

1574 / بيدرو مينينديز دي أفيلس مستكشف وبحار إسباني.

1836 / أنطوان لوران دو جوسيو عالم فرنسي في علم النبات.

أعياد ومناسبات..

عيد الأبطال في أنغولا.

يوم الدستور في الولايات المتحدة.

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