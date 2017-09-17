كيف كشف الجيش خلية “أبو خطاب” ؟

كشفت صحيفة “الأنباء الكويتية” أن الصورة تبدو مشوشة نتيجة تحذيرات مصادرها المخابرات الأميركية عن عمل إرهابي محتمل ضد كازينو لبنان بالذات، ما استدركته السفارة الأميركية في بيروت، بتحذير لرعاياها من التوجه الى ذلك المكان يوم 14 أيلول، وتلتها السفارات الكندية والبريطانية وحتى الفرنسية، الأمر الذي اربك مختلف الأوساط العسكرية والأمنية في لبنان.

وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش كشفت عن احباط المخابرات عملا ارهابيا كان تنظيم داعش يخطط لتنفيذه، وتم اعتقال 19 عنصرا يشكلون خلية يترأسها المصري فادي ابراهيم علي أحمد الملقب “بأبو خطاب” المتواري داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

واشار مصدر عسكري الى معلومات عن شبكة ارهابية كانت على وشك تنفيذ تفجيرات ارهابية واستهداف مراكز تجارية ومرافق سياحية، وتم كشفها عبر تقاطع معلومات بين المخابرات الأميركية والمخابرات اللبنانية والبريطانية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

