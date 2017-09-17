أسماء الوفد المرافق لعون إلى نيويورك..

قالتصحيفة”المستقبل” أنه يعود رئيس الجمهورية إلى مقعد لبنان في الأمم المتحدة هذا العام، حيث يلقي الرئيس ميشال عون كلمة تتضمن رؤية لبنان للملفات المطروحة، معززاً بنصر حققه الجيش اللبناني بتحرير الأراضي اللبنانية من آخر إرهابي، باعتباره الإنجاز الأول من نوعه بين كل الدول المحتلة من إرهابيين.

وأبلغت مصادر الوفد اللبناني المرافق للرئيس عون، أنه سيُشارك بعد غد الثلاثاء في جلسة افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما سيلبّي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حفل استقبال، إضافة إلى فطور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وسيعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول وحكومات يجري حالياً ترتيب مواعيدها بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.أما كلمة عون التي سيلقيها الخميس فأكدت المصادر أن اللمسات الأخيرة وُضعت عليها أمس، وأنها ستُركّز على الوضعين الداخلي والإقليمي بما في ذلك السوري والقضية الفلسطينية.

وقالت: “ان رئيس الجمهورية سيطرح في كلمته استراتيجية تتضمن رؤية لبنان لمعالجة ملفي النازحين وجعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات انطلاقاً من مقترحات عملية”.

ويرافق الرئيس عون الذي سيغادر بيروت اليوم متوجهاً إلى نيويورك وزيرا الخارجية والمغتربين جبران باسيل وشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والوزير السابق الياس بو صعب. ويضم الوفد الرسمي أيضاً مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزّار.

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