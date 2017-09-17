محمد شقير: “اختنقنا” !

أكد رئيس إتحاد الغرف اللبنانية ورئيس ​غرفة ​بيروت​ وجبل لبنان​ ​​محمد شقير​ أن “الناس لا تريد أن تتهجر وتترجى المسؤولين من أجل الحصول على وظيفة أو من أجل قسط مدرسة بسبب الوضع الاقتصادي السيء في البلاد و​الشعب اللبناني​ وصل إلى حالة من “القرف” من أغلبية القوى الاساسية”.

وفي حديث تلفزيوني، شدد شقير على أنه “على القوى السياسية أن تعي خطورة النازحين على البلاد لأننا لا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة و​سوريا​ 80 في المئة باتت آمنة و90 في المئة من الموحودين باستطاعتهم العودة إلى بلادهم”.

وأشار إلى أن “موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بحاجة إلى قرار سياسي لان اقتصادنا لا يستطع ان يعيل شعبين ولا طرقاتنا ولا معاملنا ونحن اختنقنا وعليهم العودة إلى بلادهم”.

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