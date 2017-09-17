إيران تريد علاقات شاملة وبناءة مع العالم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اهتمام بلاده بإقامة علاقات “شاملة وبناءة” مع العالم وتوسيع علاقاتها مع الدول الصديقة داعيا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود في محاربة الإرهاب.

وقال روحاني قبيل مغادرته طهران اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.. إن “خطة العمل المشترك الشاملة بشأن الاتفاق النووي لصالح الأمن والاستقرار وتطور المنطقة والعالم”.

وكانت إيران وقعت مع مجموعة خمسة زائد واحد الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني في تموز من العام 2015 ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في السادس عشر من كانون الثاني عام 2016 .

وأشار روحاني إلى انه سيجتمع في نيويورك مع مديري وسائل الإعلام في أمريكا وعدد من السياسيين ومسؤولي المعاهد الأمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لافتا إلى ان مثل هذه الاجتماعات “تتيح فرصة مطلوبة لإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم وتبيان المواقف الإيرانية”.

وأضاف روحاني.. هناك لقاءات مقررة مع سلطات بلجيكا والسويد والنمسا وفرنسا وبريطانيا واليابان وباكستان وجنوب افريقيا وبوليفيا لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى الاتفاق النووي والأوضاع الجارية في ميانمار.

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