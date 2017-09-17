عناوين الصحف ..

عناوين بعض الصحف العربية لليوم 17_09_2017
البداية مع صحيفة الثورة السورية التي عنونت:
• الجيش يستعيد قريتي الشنداخية وأبو جريص بريف حمص الشرقي.. ويعزز نطاق الأمان حول المطار العسكري بدير الزور.
• مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين :سنواصل محاربة الإرهاب مهما كانت أدواته وداعموه… سورية: «تخفيف التوتر» لا تشرعن أي وجود تركي على الأراضي السورية.
• لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفياً حل الأزمة في سورية.
• وفد برلماني إيطالي من مدينة حلب: السوريون قادرون على إعادة إعمار بلادهم.
• الجيش اللبنانـي يوقف 19 شخصاً شكلوا خلية لداعش.. سياسي لبناني: الانتصار على الإرهاب في سورية أنقذ لبنان.
• حمدان: انتصار سورية هو انتصار لكل الأمة العربية.
ونقرأ في صحيفة تشرين السورية :
• كورالينكو: مركز التنسيق الروسي يعمل مع الجهات الحكومية السورية لعودة المهجرين إلى مناطقهم.
• الحزب السوري القومي الاجتماعي: أي قوى على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة هي قوى عدوان.
• مجزرة ل ما يسمى بـ«التحالف الأمريكي» ضحيتها 12 مدنياً في دير الزور.
• إيران تحصل على وثائق تفضح الدعم الأمريكي لـ«داعش».
كما نقرأ في البعث السورية :
• الطيران الروسي يدمر 3 مصانع عربات مفخخة لـ”داعش” في حماة وحمص ودير الزور.
• روحاني: الاتفاق النووي أنموذج لحل باقي مسائل المنطقة.
في حين عنونت الوفاق الإيرانية :
• سفير إيران في بيروت: المنطقة بحاجة إلى إعادة الترتيب الأمني في فترة ما بعد “داعش”
• قائد في الحرس الثوري: الصنيعة الأميركية “داعش” ستباد قريباً.
• لاريجاني يؤكد ضرورة التعاون الدولي لحل أزمة الإرهاب.