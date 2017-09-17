عناوين الصحف ..

عناوين بعض الصحف العربية لليوم 17_09_2017

البداية مع صحيفة الثورة السورية التي عنونت:

• الجيش يستعيد قريتي الشنداخية وأبو جريص بريف حمص الشرقي.. ويعزز نطاق الأمان حول المطار العسكري بدير الزور.

• مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين :سنواصل محاربة الإرهاب مهما كانت أدواته وداعموه… سورية: «تخفيف التوتر» لا تشرعن أي وجود تركي على الأراضي السورية.

• لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفياً حل الأزمة في سورية.

• وفد برلماني إيطالي من مدينة حلب: السوريون قادرون على إعادة إعمار بلادهم.

• الجيش اللبنانـي يوقف 19 شخصاً شكلوا خلية لداعش.. سياسي لبناني: الانتصار على الإرهاب في سورية أنقذ لبنان.

• حمدان: انتصار سورية هو انتصار لكل الأمة العربية.

ونقرأ في صحيفة تشرين السورية :

• كورالينكو: مركز التنسيق الروسي يعمل مع الجهات الحكومية السورية لعودة المهجرين إلى مناطقهم.

• الحزب السوري القومي الاجتماعي: أي قوى على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة هي قوى عدوان.

• مجزرة ل ما يسمى بـ«التحالف الأمريكي» ضحيتها 12 مدنياً في دير الزور.

• إيران تحصل على وثائق تفضح الدعم الأمريكي لـ«داعش».

كما نقرأ في البعث السورية :

• الطيران الروسي يدمر 3 مصانع عربات مفخخة لـ”داعش” في حماة وحمص ودير الزور.

• روحاني: الاتفاق النووي أنموذج لحل باقي مسائل المنطقة.

في حين عنونت الوفاق الإيرانية :

• سفير إيران في بيروت: المنطقة بحاجة إلى إعادة الترتيب الأمني في فترة ما بعد “داعش”

• قائد في الحرس الثوري: الصنيعة الأميركية “داعش” ستباد قريباً.

• لاريجاني يؤكد ضرورة التعاون الدولي لحل أزمة الإرهاب.

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