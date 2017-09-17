وزارة الصحة وحملة تلقيح وطنية

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة وتستمر حتى 28 أيلول الجاري عبر المراكز الصحية والفرق الطبية الجوالة والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.

وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 عاما إضافة للأطفال من 7 أشهر وحتى 5 سنوات المتسربين من الحملة المماثلة التي نفذتها الوزارة خلال أيار الماضي.

وتنفذ الحملة بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف عبر 1073 مركزا صحيا و1280 فريقا جوالا وأكثر من 8 آلاف عامل صحي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإنجاز الحملة والوصول إلى 6ر3 ملايين طفل في مختلف المحافظات حيث أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن “اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ويتم استيرادها تحت شروط ومواصفات دقيقة جدا”.

تجدر الاشارة إلى أنها الحملة الثانية خلال العام الجاري حيث أطلقت وزارة الصحة في أيار الماضي حملة تلقيح مماثلة استهدفت نحو 6ر2 مليون طفل من عمر سبعة أشهر إلى خمس سنوات عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة.

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