وهاب: “الانتخابات ستحصل في هذا الموعد.. “

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، أن “رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يحضر لشيء وعلينا أن نعطيه فرصة لما بعد الانتخابات”، مؤكدا أن “​الانتخابات النيابية​ ستحصل بالتأكيد في أيار المقبل”.

ولفت في حديث إذاعي إلى أنه “هناك مشكلة فعلية مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ فهو لا يسمع لا يقرأ ولا يتعلم، وهذه الصفات لا إمكانية لها أن تبقيه بالسياسة​ بعد سنوات”، مشيرا إلى أن “ما ورثه من والده كان من الممكن أن يجعله يعمل في السياسة لمدة 50 سنة لكنه طيّر هذا الأمر بـ 10 سنوات”. وأضاف “لا أراه رئيسا للحكومة بعد الانتخابات المقبلة”.

واعتبر وهاب أن “ريفي نجح شعبيا رغم الخلاف السياسي معه، هو يعيش على الأرض وبين الناس، واللبناني يحب الشخص الشعبي”، لافتا إلى أن “الفساد في البلد مترابط، هناك بنية فساد وهذه البنية كانت تحتاج إلى صدمة، وقد تم تمرير خلال هذه الاشهر ما هو أخطر مما تم تمريره سابقا”.

وردا على سؤال حول العلاقة بين حزب القوات و​حزب الله​، قال: “لا شيء جدي في هذا الموضوع، حصل كلام غير مباشر بين الجهتين، إلا انني أرى أن هناك استحالة أن تتحول إلى علاقة جدية دون تغيّر في المواقف السياسية لرئيس حزب القوات ​سمير جعجع​”.

من جهة أخرى، أكد أن “وزير الخارجية ​جبران باسيل​ سيصبح نائبا في ​القانون الانتخابي​ الجديد، هو شخصية قوية في البترون وفي هذا القانون لا إمكانية أن يسقط”.

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