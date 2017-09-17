أنباء عن سقوط طائرة حربية شرق دير الزور

17 سبتمبر, 2017 - 10:13 صباحًا المصدر: وكالات
أنباء عن سقوط طائرة حربية شرق دير الزور

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، بسقوط طائرة لم تحدد هويتها قرب مدينة البوليل شرق دير الزور، دون ورود معلومات تؤكد سقوطها، أو الجهة التي أسقطتها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر محلي، “أن طائرة حربية من نوع ميغ، سقطت فوق منطقة الاشتباك قرب بلدة البوليل شرق مدينة دير الزور، وأن مصير قائد الطائرة لا يزال مجهولا”.

بينما زعمت بعض المصادر أن مضادات تنظيم “داعش” هي من أسقط الطائرة في المنطقة المذكورة.

هذا وتناقل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط طائرة دون تحديد هويتها أو نوعها فوق بلدة البوليل شرق مدينة دير الزور، ودون الإشارة إلى الجهة التي أسقطتها أو سبب إصابتها وسقوطها.

المصدر: وكالات
17 سبتمبر, 2017

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