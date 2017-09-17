الطيران الروسي يقصف قسد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت إن طائرات روسية قصفت هدفا بشرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

وحسب “رويترز” قال البنتاغون في بيان “هاجمت طائرات روسية موقعا يعرف الروس أن به قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين للتحالف” وأصيب في الهجوم عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت الوزارة أن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية لم تتعرض لأذى.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين من الأكراد والعرب وتقاتل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” امس السبت إن طائرات روسية وقوات سورية استهدفت قواتها المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور وإن الضربات أسفرت عن إصابة ستة من مقاتليها.

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