طوني عيسى يثير الجدل بسؤاله !

17 سبتمبر, 2017 - 10:43 صباحًا المصدر: بصراحة
طوني عيسى يثير الجدل بسؤاله !

أثار الممثل طوني عيسى الجدل بين متابعيه على “تويتر” بعد ان طرح عليهم سؤالاً حول الزواج من شخص من دين مختلف.

وسأل عيسى: “‏هل أنتم مع الزواج من غير دين؟”. وانهالت التعليقات من الجمهور وتعددت الأجوبة فمنهم مع الزواج من غير ديانة “If there is love sure” او “هيدا سؤال إجاباتو متعددة بس لمنقدر نقولو القصة نسبية بتتعلق بكل ثنائي وبيئة كل حدا فيهن ومدى تفهم العيلة للموضوع”.

والبعص الآخر رفض الفكرة وقال “ضد لانه الواحد ما يكون اناني ويفكر بحالو بكرا بصير في اطفال شو دينهم رح يضيعوا، وين رح يصلوا بكنيسه ولا بجامع رح يلحقوا اهل الام او اهل الاب”.

وهناك فئة احبت ان تمزح بالموضوع وقالت “نَحْنُ مش مع الزواج أساساً”.

المصدر: بصراحة
17 سبتمبر, 2017

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