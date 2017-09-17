كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وارتفاعها على الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد:غائم جزئيا الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. يوم غد الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وارتفاعها على الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 65 و 85 بالمئة.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:29 درجةم.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس:18,43 .

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