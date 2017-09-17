ترامب مايزال على موقفه!

نفى البيت الأبيض السبت، أنباء تحدثت عن تحول في موقفه من اتفاق باريس المناخي، الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده منه في مايو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في رسالة عبر البريد الإلكتروني “لم يحصل أي تغيير في موقف الولايات المتحدة من اتفاق باريس”.

وأضافت: “كما سبق للرئيس وقالها بوضوح مرات عديدة، فإن قرار الولايات المتحدة هو الانسحاب، إلا إذا تمكنا من الانضمام مجددا إلى الاتفاق بشروط مواتية أكثر لبلدنا”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر، بأن الإدارة الأمريكية خففت موقفها من اتفاق باريس، مضيفة أن واشنطن تسعى لانتزاع شروط أفضل تسمح لها بتجنب الانسحاب من الاتفاق في صيغته الحالية.

يذكر أن الخروج من الاتفاق المناخي، كان من أهم وعود ترامب الانتخابية، حيث أعلن أن الصيغة الحالية للاتفاق لا تلائم الولايات المتحدة، كونها تفرض قيودا على تطور الصناعة الأمريكية.

وأشارت واشنطن إلى أنها تعتزم فتح نقاش بهدف إعادة صياغة الوثيقة.

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