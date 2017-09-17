اللبنانيون المتضررون من “إيرما” يصلون مطار بيروت

وصل 20 شخصاً من العائلات اللبنانية التي تضررت وفقدت ممتلكاتها جراء الإعصار إيرما الذي ضرب منطقة جزر العذراء البريطانية (تورتولا)، عند الرابعة والنصف من صباح اليوم إلى مطار بيروت الدولي.

والواصلون هم من عائلتي طربيه وجابر من منطقتي البوارج ولالا في البقاع، وقد دخلوا الى صالون الشرف في المطار، وهم في حال من الإرهاق والتعب، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على رأس وفد من الهيئة ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري.

واستقبل اللواء خير الاهالي في المطار منذ الساعة الثالثة فجرا وطمأنهم.

ولدى وصول العائلات اللبنانية بدأوا بمصافحة ذويهم، وقال خير: “إنَّ مشهد تلاقي الأهالي مع ذويهم يزيل التعب والجهد طيلة خمسة أيام من العمل لتأمين عودتهم بعد المعاناة والخسارة التي تكبدوها”.

وأشار إلى أنه “من اللحظة الاولى التي تواصلت معنا الجالية اللبنانية هناك، أعطى الرئيس الحريري الضوء الأخضر للهيئة بضرورة التواصل مع الجالية والقيام بما يلزم لتأمين عودتهم الى لبنان”.

وتحدث خير عن الصعوبات التي واجهت الهيئة للتواصل معهم، كحظر التجول المفروض هناك لمدة 15 ساعة، إضافة الى فرق التوقيت بيننا وبينهم، إضافة الى تدمر المطارات حيث تم نقل هؤلاء الاشخاص من دولة الى اخرى ومن جزيرة الى جزيرة، وتحدث عن وضع الاطفال الصعب.

أضاف خير: “مثلما قال الرئيس الحريري نحن مع الجالية اللبنانية أينما تكون وسنساعدها تبعا لما يمليه علينا ضميرنا”.

من جهته، تحدث السيد عمر طربيه من العائلات اللبنانية المتضررة، فشكر الدولة اللبنانية على مساعدتها للعائلات، وفي مقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وخير الذي واكب العملية بكل تفاصيلها.

وتحدث عن المعاناة التي تعرضوا لها جراء الإعصار إيرما، سواء من فقدان للممتلكات والأرزاق بشكل كامل او السرقة والقتل والدخول الى المنازل من قبل عصابات أثناء الإعصار وبعده.

من جهتهم، شكر الأهالي الرئيس الحريري واللواء الركن خير على المساعدة والوقوف الى جانبهم.

هذا ومن المقرر ان تصل عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الدفعة الثانية من العائلات الى لبنان قادمة من بورتوريكو.

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