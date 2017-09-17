المنهاج الحكومي السوري الجديد يتضمن صورة لعلم “الثورة”!

تداول نشطاء موالون للدولة السورية صورة قالوا إنها من أحد الكتب المدرسية السورية المعدلة وفق مايعرف بالمنهاج الجديد الذي تم اعتماده العام الحالي.

وتضم الصورة المأخوذة من الكتاب المدرسي صورة لعناصر من ميليشيا الجيش الحر وهم يرفعون علم “الثورة”، ما أثار استهجان النشطاء بشكل كبير.

مصادر خاصة لـ “الحدث نيوز” أكدت أن هذه الصورة ليست ضمن المناهج الحكومية وإنما هي مأخوذة من مناهج المسلحين التي يتم تدريسها في أماكن سيطرة المعارضة المسلحة، نافياً بشكل قاطع ورود هكذا خطأ في الكتب الحكومية الدراسية.

وكانت المناهج السورية قد شهدت جدلاً واسعاً مؤخراً حيث رفضها الطلاب السوريون وعبروا عن استهجانهم لها كغلاف ومضمون، واستجابت وزارة التربية إلى مطالبهم حيث تم تعديل بعض المضامين.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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