لا تسلكوا “جسر الأوكال القديم” بهذا الوقت !

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أن احدى الشركات المتعهدة، ستقوم بصيانة فواصل جسر OKALE القديم اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 18/09/2017 على أن تنتهي الساعة 8.00 من صباح تاريخ 23/09/2017، وتتخذ تدابير السير التالية: إقفال المسرب المتجه نزولاً والابقاء على مسرب واحد من الجسر سالكاً للسيارات المتجهة صعوداً من المسلك الغربي نحو ​ذوق مصبح​. سيتم تحويل سير السيارات المتجهة صعوداً نحو مفرق المدينة الصناعية والالتفاف باتجاه الجسر الجديد ثم نحو المسلك الغربي باتجاه ​بيروت​.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات و​إرشادات​ رجال ​قوى الامن الداخلي​، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكنة المذكورة تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.

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