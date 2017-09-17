لا تسلكوا “جسر الأوكال القديم” بهذا الوقت !

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن احدى الشركات المتعهدة، ستقوم بصيانة فواصل جسر OKALE القديم اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 18/09/2017 على أن تنتهي الساعة 8.00 من صباح تاريخ 23/09/2017، وتتخذ تدابير السير التالية: إقفال المسرب المتجه نزولاً والابقاء على مسرب واحد من الجسر سالكاً للسيارات المتجهة صعوداً من المسلك الغربي نحو ذوق مصبح. سيتم تحويل سير السيارات المتجهة صعوداً نحو مفرق المدينة الصناعية والالتفاف باتجاه الجسر الجديد ثم نحو المسلك الغربي باتجاه بيروت.
ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.