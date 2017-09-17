الانتخابات ستحصل وبري يعمل على تقريبها

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أن “لبنان حقق النصر الكبير في الجرود الشرقية حيث تمكن الجيش اللبناني البطل من تحرير اخر شبر من الاراضي اللبنانية من هؤلاء المتوحشين الارهابيين التكفيريين ، تحية كبيرة الى شهداء الجيش الذين ودعهم لبنان وسط حداد عام ، هؤلاء الشهداء سقطوا في الاسر وتم قتلهم بأبشع الطرق وتحية ايضا الى ارواح شهداء الجيش الذين سقطوا خلال المعارك التي خاضها لاجل تحرير هذه الجرود”.

وخلال حفل تكريمي أقامه مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية، أكد انه “يجب بالطبع ان لا ننسى ان هذا النصر لم يتحقق خلال الاسابيع القليلة الماضية ، علينا ان نتذكر انه كان هناك نضال كبير وان مئات الشهداء من شبابنا وأبنائنا من أهل هذه المنطقة المقاومين بذلوا أرواحهم ودماءهم لاجل ان يتمكن لبنان من ان يكمل هذا النصر وان ينعم بالامن خلال كل هذه السنوات الماضية .

وفي كلمة أخرى له خلال رعايته حفل تكريم وتخريج طلاب ريحانة التربية في النبطية، قال: “نحن نحتفل بالنصر ونتذكر كل الانجازات وعلينا ان نثبت هذا النصر وهذا التحرير من خلال القيام بخطوات على كل الاصعدة لاجل اعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في لبنان ، هناك معاناة كبيرة على الصعيد الاقتصادي والخدمات فيجب على الحكومة اللبنانية وعلينا ان نعمل بجد لاجل تحصين هذا النصر ، هذا الشعب الذي يبذل التضحيات ويقاوم ويقدم الشهداء يجب ان نقوم بخدمته وبتعزيز اوضاعه الحياتية والمعيشية والاقتصادية”.

وأضاف “نأمل اليوم ومع عودة المؤسسات الدستورية الى العمل من ان نحقق بعض الانجازات ، رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهد بأن يحول المجلس النيابي الى خلية عمل خلال الفترة القادمة ، ومع عودة المؤسسات الدستورية الى العمل سنعود الى اقرار الموازنة في القريب العاجل ونتمنى ان تكون قبل نهاية شهر ايلول ، ونأمل ان يُفتح باب التشريع وايضا باب محاسبة الحكومة والوزراء ودفعهم الى المزيد من بذل الجهد والعمل لاجل تحسين الواقع المعيشي”.

وخلال رعايته معرض الرسم ” الوان نبطانية ” والذي نظمه منتدى الفنان الجنوبي والفنان حسين سلوم بالتعاون مع مركز كامل يوسف جابر الثقافي، أكد جابر ان “ما حصل من تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء هو تأكيد على ان الانتخابات ستجري في حينها ، لم يعد يجوز ان يُؤخر هذا الموضوع مرة ثانية، التمديد مرفوض، بري يعمل على تقريب موعد الانتخابات اذا أمكن وليس تأجيلها لان المطلوب أن يعطي الشعب رأُيه ، وهذه هي الديمقراطية ويجب ان نلتزم بكل ما هو ديمقراطي”.

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