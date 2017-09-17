الراعي: نأمل أن تعطي الانتخابات وجوهاً جديدة

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السياسيين لتصحيح الممارسات السياسية وللمصالحة مع السياسة.

وخلال قداس لمناسبة سنة الشهادة والشهداء في سيدة ايليج بميفوق، دعا للمحافظة على لبنان بميزاته بين بلدان المنطقة، بغنى التنوع الديني والثقافي، وبميزة المشاركة المتوازنة بين المسيحيين والمسلمين واهمية تحييده عن الصراعات والتدخلات الاقليمية والدولية ليكون فاعل استقرار وسلام ومدافع عن قضايا المنطقة ومكانا للقاء الاديان والثقافات.

كما دعا المسؤولين لبذل الجهود في اطلاق النهوض الاقتصادي، ايجاد فرص عمل لشبابنا، ودعم خرينة الدولة، التخفيف من الدين العام، وايفاء المستحقات للمستشفيات، اضافة الى توحيد سبل لعودة النازحين الى اوطانهم، والالتزام باعادة بناء بيوتهم، فبعودتهم الى اوطانهم يسلم لبنان من الاخطار التي تهدد امنه واستقراره وتتسبب بزيادة عدد العاطلين عن العمل.

وشدد على ان لبنان يحتاج الى بزوغ فجر جديد من القوى السياسية وهذا ما نرجوه من الانتخابات الفرعية والعامة وفقا للدستور آملين ان تعطي بلادنا وجوها جديدة على مستوى تطلعات الشعب اللبناني.

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