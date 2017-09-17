بالصور: الإدارة الذاتية للأكراد في سوريا تتجهز لخوض الانتخابات!

حددت “الادارة الذاتية” لمناطق الشمال السوري التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من اميركا 22 ايلول الجاري لاجراء انتخابات “الكومينات”.

وتم تقسيم المنطقة التي تضم الحسكة وعين العرب ( كوباني ) وعفرين الى وحدات صغيرة تدعى ” كموينات” وهي حسب تعريفها ” وحدة اجتماعية سياسية اقتصادية تؤسس على مبدأ المشاركة العامة وعلى أساس الديمقراطية المباشرة”.

وتم بحسب مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي توزيع بطاقات انتخابية على المواطنين في تلك المناطق، كما تم عرض صور الهوية الانتخابية الخاصة بصالح مسلم.

ويناط بهذه الوحدات مجموعة من المسؤوليات الخدمية للمنطقة الجغرافية المسؤولة عنها ضمن ما يعرف “بالادارة الذاتية” التي تدير كل الاراضي التي تسيطر عليها “سوريا الديمقراطية”.

وتعمل قوات سوريا الديمقراطية حاليا على توسيع مناطق سيطرتها حيث انها تخوض معركة حامية مع تنظيم داعش في مدينة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف في سوريا منذ عدة اشهر.

وكذلك قامت ذات القوات بالتقدم نحو دير الزور في حوض الخابور ووصلت على بعد كليومترات قليلة من ضفة نهر الفرات الذي يقسم المدينة الى قسمين.

ويساعد في ادارة هذه المناطق بحسب تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين اميركيين مستشارين من الولايات المتحدة يقومون بتقديم المعونة والاستشارة في العديد من الاعمال الانشائية والادارية.

ولا تعترف الحكومة السورية بالادارة الذاتية، وبحسب مراقبين فإن الحكومة ستحسم أمرها تجاه مواجهة الأكراد فور الانتهاء من الحرب ضد داعش في المنطقة.

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