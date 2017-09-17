الجيش السوري يطلق عملية عسكرية جديدة

أعلن قائد غرفة عمليات قوات حلفاء الجيش السوري بدء عمليات “الفجر 3” للوصول إلى منطقة البوكمال الحدودية وتحريرها من داعش، تزامنا مع نجاحات الجيش السوري وتوسيع سيطرته شرق دير الزور.

وأعلن قائد غرفة عمليات قوات حلفاء الجيش السوري في بيان بدء عمليات “الفجر 3″، “ستستمر هذه المعركة للوصول إلى البوكمال الحدودية، وتطهير هذه المنطقة الواسعة والاستراتيجية من داعش”، مشيرا إلى أن هذه العمليات تأتي استكمالا لعمليات “الفجر1 و2”.

ولفت القائد إلى أن عمليات “الفجر1 و2 ” شهدت تحرير شرق الضمير حتى الحدود الأردنية والبصيري، وصولا إلى حدود العراق ومحور السخنة-دير الزور، مضيفا أن عمليات “الفجر3 ” بدأت بتحرير منطقة شمال شارة الوعر ووادي الرطيمة والغزلانية بمحاذاة الحدود مع العراق، وستستمر للوصول إلى منطقة البوكمال الحدودية.

ونقلت دائرة الإعلام الحربي، أن وحدات الجيش والقوات الرديفة، تمكنت اليوم من السيطرة على الجفرة شمال مطار دير الزور، وتأمين محيطه بشكل كامل.

وبهذا يكون الجيش على بعد حوالي 25 كم عن مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، التي تعتبر من أهم مواقع تنظيم داعش في دير الزور.

إلى ذلك تمكنت وحدات من الجيش السوري، من استعادة السيطرة على قريتي المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، في خطوة جديدة من شأنها، تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.

وأشار مصدر عسكري، إلى أن وحدات الهندسة في الجيش السوري، تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات من الجيش من استعادة السيطرة على قريتي الشنداخية الشمالية وأبوجريص وعدد من التلال الحاكمة المحيطة شرق مدينة حمص.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

