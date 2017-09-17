“أم المظاهرات” في واشنطن تأييدا لترامب الغير موجود!

شهدت واشنطن السبت، مسيرات وتجمعات جماهيرية لأنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأطلق مؤيدو ترامب على فعالياتهم اسم “أم جميع المظاهرات”.

وعلى صفحات الفيسبوك، وصف مؤيدو الرئيس أنفسهم بالوطنيين الذين “يدعمون القيم والثقافة والتقاليد الأمريكية وطبعا يدعمون الرئيس دونالد ترامب”.

وقال هؤلاء: “الأمر يتعلق بوضع أمريكا دائما في المقدمة، وأن تكون الأولى، وفي حماية ودعم رئيس الدولة والدستور، وتوفير الخيرات لكل من يدافع عنهم”.

وكان يخطط في البداية لمشاركة عدة آلاف في المسيرة، لكن الأمر اقتصر على المئات فقط، ساروا على طول شارع واشنطن المركزي – الممتد من مبنى الكونغرس الأمريكي إلى النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن.

وحمل المشاركون لافتات تدعم ترامب، ورايات تصور العلم الأمريكي وشعار البلاد – النسر الأمريكي أبيض الرأس، وكذلك لافتات كتب عليها “افتخر بكوني أمريكيا”.

وفي الوقت نفسه، تحدثت شرطة واشنطن عن تجمع حوالى عشرين متظاهرا بالقرب من البيت الابيض، قالت إنهم طالبوا “بحماية الديمقراطية الأمريكية” وإجراء تحقيق في ما يسمى بتدخل الاتحاد الروسي بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

أما دونالد ترامب نفسه فكان غائبا خارج واشنطن، إذ سافر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته بولاية نيوجيرسي.

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