روسيا: لا نضرب غير مواقع داعش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد 17 سبتمبر/أيلول، أن القوات الجوية الروسية، توجه فقط إلى ضربات إلى أهداف مستطلعة مؤكدة، من قبل قنوات على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، حددت للشركاء الأمريكيين مسبقا، حدود العملية العسكرية في “دير الزور”، لتجنب أي تصعيد غير ضروري، بحسب قوله.

وتابع قائلا “لم تكشف الاستخبارات في الأيام الأخيرة، عن اشتباك مسلح واحد لتنظيم داعش مع مسلحين من أطراف ثالثة على الضفة الشرقية لنهر الفرات”.

وكان التحالف الأمريكي قد اتهم روسيا يوم السبت، بضرب قوات “سوريا الديمقراطية” بالقرب من “دير الزور”.

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