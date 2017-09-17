التيار لـ”حواط”: أين الـ ١٢ مليار ليرة؟

أوضح منسّق مدينة جبيل في التيار الوطني الحر سامر موسى، أنه “يُقال ان بلدية جبيل مديونة بـ “13 مليار” ليرة لبنانية”.

وأعلن موسى ، في حديث صحافي، أنه “سوف يتم طلب كشف مالي بموجب التعميم الذي أرسله وزيرالداخلية نهاد المشنوق منذ اسبوع تقريباً لكل بلديات لبنان، لنرى حجم دين البلدية”.

وأضاف، أنه ” في حال تم التأكد، من أن بلدية جبيل مديونة بـ”12 مليار ليرة ، ويودون نقل هذا النموذج على قضاء جبيل، فعلى “الدنيا السلام”، 12 مليار ليرة كلها محسوبيات”.

وأشار إلى أن، ” رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، يظهر وكأنه يخدم المواطنين، ولكن هو في الواقع يقوم بسحب أموال البلدية وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها، غير أن المستحقين كشرطي البلدية، مثلاً يتقاضى 800 الف ليرة ل.ل.، مضيفاً، بأن “حواط يتحجج بأنه لا يمكنه أن يجلب جبيليين للعمل مقابل 800 الف ليرة”.

وتابع، “من الطبيعي بأن الجبيلي لايقبل بمعاش بأقل من مليونين ليرة، فهو ابن جبيل”، متهماً حواط، “بتوزيع أموال البلدية يمينا وشمالا، والتسبب بهدر المال العام”.

وعن سوء العلاقة بين التيار الوطني الحر وحواط، أشار إلى أنها بدأت منذ اليوم الاول بفوزه برئاسة البلدية، وقراره باليوم التاني بإنزال صورة العماد عون عن مكتب التيار، ولكنه لم يتمكن حينها من فعل ذلك بسسبب وقوف أنصار التيار بوجهه”.

وأردف أنه، ” خلال فترة ولايته الست سنوات، وهو يمارس الاهانات بحق التيار، ورئيسه، ونوابه”، مشيراً إلى أن “هذا يعود إلى شخصية حواط: المتعالية، المتكبرة،والمتسلطة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

