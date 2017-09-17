خريس: لا تخشوا التهديدات

أكد النائب علي خريس أن “لبنان عاد اليوم ليتمسك بالمقولة التي اطلقها سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر: لبنان وطن نهائي لجميع بنيه، وقوة لبنان في عناصر قوته من جيش وشعب ومقاومة”، مشيدا ب”دور الجيش في تحرير جرود رأس بعلبك والقاع ودور الأجهزة الامنية في الامساك بالخلايا الارهابية”، وداعيا الناس الى “عدم الخوف من التهديدات الخارجية”.

كلام خريس جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في تأبين والدة العميد الراحل سلمان زين الدين المرحومة هدى بزيع، في بلدة الجميجمة، في حضور ممثل قائد الجيش العميد الشامي، عضو هيئة الرئاسة في “حركة أمل” خليل حمدان، شقيقة الرئيس بري ارملة العميد سلمان زين الدين هنادي بري وفاعليات وحشد من الأهالي.

وبعد آيات قرآنية وكلمة لإمام البلدة الشيخ رامز حمزة أشاد فيها بمزايا الفقيدة، ألقى خريس كلمة بري فقال: “لقد شرفني وكلفني دولة الرئيس نبيه بري أن أمثله في هذه المناسبة وأن أتحدث بإسمه وبإسم حركة أمل في تأبين الوالدة الحاجة هدى بزيع (أم صادق زين الدين) وهي أم لشهيدين وأم الأخ العزيز الذي رحل عنا قبل فترة العميد سلمان زين الدين والذين تحملت هذه الأم وجعهم وتحملت كل هذه المصاعب والمتاعب لأنها كانت مؤمنة صابرة. وفي حديثنا عن الأم وعن الشهداء وعن الرجال الكبار نحن آمنا من خلال ما تعلمناه من إمام الوطن والمقاومة سماحة السيد موسى الصدر أن هذا الوطن هو وطن نهائي لجميع أبنائه، هذه العبارة أصبحت اليوم في مقدمة الدستور اللبناني. آمنا بأن الوطن لا يحفظ إلا بالتضحيات ومن هنا كانت المقاومة. جاء الإمام الصدر ليغير مفاهيم كانت سائدة وعناوين صارت بائدة مثل قوة لبنان في ضعفه، فجعلها قوة لبنان في وحدته وجيشه ومقاومته. لا يمكن أن يكون لبنان قويا بضعفه فنحن اليوم ننعم بالأمن والأمان والحرية لأننا استطعنا بفضل دماء الشهداء وتكاتف الشعب ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أن نطرد هذا العدو من أرضنا دونما لجوء إلى مجلس الأمن”.

وأضاف: “اليوم تسمعون بمناورات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية وكأنهم يريدون إخافتنا، ولكننا نقول لهم إن احتلال أجزاء من لبنان لم يعد نزهة. نحن في حركة أمل وفي المقاومة سنكون بالمرصاد ولن نبقى مكتوفي الأيدي. ونحن في ذكرى هذه الأم الطاهرة لا بد أن نتوجه بالتحية للجيش الوطني الذي أثبت أنه صمام أمان هذا الوطن وما تحقق قبل أيام في رأس بعلبك والجرود لهو خير دليل على أن هذا الجيش يسطتيع أن يبقى بالمرصاد لمن يعتدون على أرض الوطن”.

وتابع: “لا تخشوا التحذيرات والتهديدات لأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إكتشاف واعتقال للأدوات الإرهابية هو دليل على التصدي للشبكات التي تريد تخريب أمننا الوطني”.

وختم خريس موجها بإسم بري و”حركة أمل” التعازي إلى ذوي الفقيدة وأهالي البلدة.

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