حسن قبلان: لا مبرر لتأجيل الانتخابات

أشاد عضو المكتب السياسي ل​حركة “أمل”​ ​حسن قبلان​ في كلمة له خلال إقامة ​كشافة الرسالة​ الإسلامية – فوج الشهيدة بنت الهدى في ​الصرفند​، سهرة النار الكشفية الكبرى في باحة ملعب متوسطة الصرفند الرسمية بـ”جهود فوج الصرفند والكشاف بشكل عام في بناء جيل واع مثقف يسير على نهج الإمام الصدر”، مؤكدا “أن شكل الكشاف سبق عهد بادن باول بكثير، حيث طبقه ​المسلمون​ والعرب قبل وضعه في الشكل الحالي”.

وشدد على أن “الحركة تؤيد تقديم موعد الانتخابات ولا مبرر للتأجيل حتى أيار خاصة مع استحالة إنجاز ​البطاقة الممغنطة​ على قول ​وزير الداخلية​، وبالتالي فإن أي تأخير أو تأجيل رابع سيؤدي بحسب قول دولة الرئيس ​نبيه بري​ إلى تطيير البلد”، لافتاً إلى أن “الدولة القوية تضع الخطط لحماية ورفاه مواطنيها وخاصة دعم أجهزتها الأمنية وخاصة الجيش ال​لبنان​ي الذي يبخلون عليه بفتات من ​سلسلة الرتب والرواتب​ للذين قدموا دماءهم على حدود الوطن وفي داخله، كما بالحفاظ على الثالوث الذي قاله ​رئيس مجلس النواب​ نبيه بري لقوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته التي انتصرت للبنان بدحر العدو الإسرائيلي و​الإرهاب​، فيجب بالحد الأدنى أن يقال لها شكرا”.

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