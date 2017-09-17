عمالقة الإنترنت وتحريض فرنسي

تواصل فرنسا مساعيها لإقناع نظرائها الأوروبيين، بالانضمام إلى مشروع بادرت به مع ألمانيا، لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت في العالم.

وناشد برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس السبت جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى مشروع مشترك بادرت به بلاده وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة يلزمها بتقديم “مساهمة عادلة” حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم.

وكان لومير أعلن في أواخر أغسطس، أن بلده وألمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة الأربع “غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”أمازون” (مجموعة “غافا”) تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، وتشكل “مساهمة عادلة” منها في هذه البلدان.

ووقع وزراء ألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها “الرغبة في إحراز تقدم سريع” في هذا الملف، طرحت في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية، تالين، الذي عقد أمس السبت.

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