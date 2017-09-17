من الصين “السياحة وأهداف التنمية المستدامة”

أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن سورية اليوم بهمة وصمود شعبها وجيشها وقيادتها تخطو خطواتها الأخيرة للوصول إلى النصر على الإرهاب وداعميه على أرضها وبدأت مرحلة التعافي.

وفي كلمته أمام الدورة ال22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الصين طالب اليازجي برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشيرا إلى أن سورية لم تتعرض فقط لإرهاب التنظيمات المسلحة بل تعرضت لإرهاب إعلامي أيضا حاول تشويه صورتها وإرهاب اقتصادي تجلت آثاره على كل مواطن سوري وليس على قطاع السياحة فقط من خلال فرض العقوبات على المصارف والطيران والمطارات وعلى زوار سورية.

واعتبر اليازجي أن قطاع السياحة سيكون رافدا مهما للإعمار، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطة للتنمية السياحية تشمل التدريب والتخطيط السياحي والحرف التقليدية والاستثمار واستخدام التكنولوجيا إضافة لتنويع المنتج السياحي الغني في سورية، معربا عن شكره للصين واستضافتها المتميزة، مؤكداً أن سورية كانت على الدوام بوابة رئيسية لطريق الحرير تاريخياً.

وكانت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية افتتحت دورتها الثانية والعشرين في الصين بعنوان “السياحة وأهداف التنمية المستدامة” بمشاركة 143 دولة وتم خلال الاجتماعات الموافقة على اتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية بشأن آداب السياحة لتكون اتفاقية دولية تغطي مسؤوليات جميع أصحاب المصلحة في تنمية السياحة المستدامة وتوفر إطارا يوصي بطريقة عمل أخلاقية ومستدامة بما في ذلك الحق في السياحة وحرية تنقل السياح وحقوق الموظفين.

وجرى اختيار روسيا لاستضافة الدورة 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية وانتخاب الجورجي زوراب بولوليكاشيفيلي أميناً عاماً للمنظمة العالمية بدءاً من 2018 خلفاً للدكتور طالب الرفاعي بعد دورتين من رئاسة الأمانة العامة لمدة ثماني سنوات.

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