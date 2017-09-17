مهرجان الإعلام السوري الأول لاتحاد الصحفيين

تحت عنوان حكاية صمود انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الإعلام السوري الأول الذي يقيمه اتحاد الصحفيين في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بمشاركة عربية وأجنبية ووسائل الإعلام السورية من القطاعين العام والخاص.

وتتضمن فعاليات المهرجان المنتدى الإعلامي الثالث للإعلام المقاوم تجارب وآفاق إضافة الى تكريم عدد من الإعلاميين العرب نظرا لمواقفهم الداعمة لسورية والأعمال الفائزة بجائزة الصحافة السورية.

كما تتضمن الفعاليات معرض صور ضوئية لصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة خلال فترة الحرب الارهابية على سورية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى المقداد أن المهرجان يروي حكاية صمود سورية بشكل عام وبجزء منها صمود الإعلام السوري عبر سنوات الحرب التي تتعرض لها سورية، معتبرا ان الإعلام السوري خاض معركة توازي المعركة العسكرية واستطاع ان يظهر حقيقة ما يجري على الأرض ويدحض مزاعم الإعلام المغرض الذي عمد الى التضليل ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق.

ورأى المقداد ان المهرجان واجتماع الإعلاميين السوريين مع زملائهم من الوطن العربي وخارجه تأكيد على صمود الإعلام السوري داعيا إلى العمل لتحقيق المزيد من التطور في الإعلام.

وتشارك في المهرجان شخصيات إعلامية من العراق ولبنان والصومال ومصر والسودان وعمان والمغرب والكويت وفلسطين وتونس وروسيا وجنوب إفريقيا.

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