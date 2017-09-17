إخبار الطفل بأنه ذكي ..يجلعه يغش

عادة ما يستخدم الآباء والأمهات والمعلمون الثناء لمكافأة الأطفال، ولكن عندما تستخدم تلك العبارات بطريقة خاطئة فإنها قد تنعكس بشكل سيء على ذكاء الطفل.

ووجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين أشاد أولياؤهم بذكائهم هم أكثر عرضة لاستخدام الغش خلال الاختبارات.

ويدعي الباحثون أنه عندما يتم الثناء على الأطفال لتمتعهم بالذكاء، فإنهم سيشعرون بالضغط لتقديم أداء جيد من أجل الإرتقاء إلى المستوى الذي يتوقعه منهم الآخرون، حتى وإن اضطروا للغش من أجل تلك الصورة.

وتوصل الباحثون من جامعة تورنتو إلى أن الأطفال الصغار يستجيبون بشكل صحي للثناء على أدائهم أكثر من سماع كلمة أنهم أذكياء.

حيث أن الثناء على أداء الطفل يجعله يشعر بأنه يبلي بلاء حسنا، وبذلك يكون احتمال اعتماده على الغش أقل.

ووجد الباحثون من خلال إجراء دراستين أن الأطفال، في مرحلة ما قبل المدرسة، الذين أشاد أولياء أمورهم بذكائهم، كانوا أكثر عرضة للغش في الاختبارات عند التحاقهم بالمدرسة أكثر من أولئك الذين أثنى الجميع على أدائهم الجيد لبعض المهمات.

كما أثبتت الدراسة الثانية أن الأطفال الذين أشاد المحيطون بهم بقدرتهم على أن يكونوا أذكياء أصبحوا أكثر عرضة للغش فيما بعد.

وقال الباحثون إن النتائج تدل على أهمية تعلم الثناء على العمل بطريقة لا تشجع على استخدام سلوك “غير شريف”، وأشار البروفيسور كانغ لي، المؤلف الرئيس للدراسة إلى أن “الثناء على الأطفال بشكل خاطئ يجعلهم غير شرفاء، ونحن نريد تشجيعهم بالشكل الصحيح وجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم”.

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