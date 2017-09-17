“الأشايس” تفرض مناهج تعليمية مغايرة لمناهج وزارة التربية

بدأت مديرية تربية الحسكة اليوم بتطبيق الدوام النصفي في عدد من المدارس لاستيعاب جميع طلاب حي غويران بعد أن فرضت قوات “الأسايش” الكردية بالقوة على تلاميذ وطلاب الحي مناهج تعليمية مغايرة لمناهج وزارة التربية.

وجدد محافظ الحسكة جايز الموسى في تصريح له “الحرص على متابعة مسيرة التعليم في المحافظة وفق المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية وعدم القبول بأي مناهج اخرى تريد بعض الأطراف فرضها بالقوة”، لافتا إلى “وجود مطالب من كل المكونات الاجتماعية في المحافظة بمناهج وزارة التربية كونها ضمانة لمستقبل التلاميذ والطلاب”.

وبين الموسى أن المحافظة اتخذت اليوم قرارا “بنقل تلاميذ وكوادر مدارس البحتري وسليمان علو وخليل كدرو وسالم خلف وبورسعيد والأندلس ووليد نوفل والمثنى والشهيد حسين الحمادة وشعبان الجبان وفاطمة الزهراء وحمود العبدالله للتعليم الأساسي والثانوي في حي غويران إلى مثيلاتها في الأحياء الأخرى بالمدينة والبدء بتطبيق الدوام النصفي لاستيعابهم”.

ولفت المحافظ إلى أنه “تم نقل كادر المعهد الصناعي والثانوية الصناعية الى أبي ذر الغفاري الجنوبي ودمج طلاب وكادر ثانوية أبي ذر الغفاري مع ثانوية أبي تمام”.

وشهدت مدينة الحسكة مع بداية العام الدراسي ردود فعل شعبية رافضة للمناهج التي يراد فرضها بالقوة تجلت بخروج مظاهرات لأهالي حي غويران للمطالبة بمناهج وزارة التربية والتعليم ورفض أي مناهج أخرى.

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