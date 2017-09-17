إعصار خوسيه يتجه إلى نيويورك

حذر مركز الأعاصير الأمريكي اليوم من أن إعصار “خوسيه” قد يضرب مدينة نيويورك، بعدما اكتسب أخيرا قوة إضافية رفعته من عاصفة مدارية إلى إعصار.

وقال المركز إنه من المحتمل أن يضرب الإعصار مناطق أخرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى جانب نيويورك صباح الأربعاء المقبل.

وكان إعصار “خوسيه” قد بدأ بالتشكل مطلع سبتمبر الجاري في المحيط الأطلسي، بالتزامن مع إعصاري إرما وكاتيا.

واتجه الإعصار “خوسيه” بداية الأمر نحو البحر الكاريبي قبل أن يعود إلى الأطلسي، متجها إلى الشمال حيث سواحل الولايات المتحدة.

وأوضح المركز أن الإعصار موجود على بعد 775 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة هاتيراس المتخامة لسواحل ولاية نورث كارولينا القريبة من نيويورك، مضيفا أن الإعصار صعد إلى الفئة الأولى الجمعة الماضية، بعدما كان مجرد عاصفة مدارية.

وفي المحيط الهادي، تراجع إعصار “نورما” إلى عاصفة مدارية مع اقترابه من سوال خليج باجا المكسيكي المجاور لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومنيت الولايات المتحدة بخسائر قدرت بمئات المليارات من الدولارات في الأسابيع الأخيرة من جراء الإعصارين “هارفي” و”إرما”.

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