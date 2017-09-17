بوتين يحضر مناورات “الغرب-2017”

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيتفقد يوم غد الاثنين إجراءات العسكريين الروس والبيلاروس خلال مناورات “الغرب-2017″ في ميدان ” لوجسكي” في مقاطعة لينينغراد شمالي غرب روسيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان إن “(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين سيصل يوم 18 سبتمبر إلى مقاطعة ليننغراد.. وسيتفقد القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراءات العسكريين للدولة الاتحادية روسيا وبيلاروس، في المرحلة الرئيسية للتدريبات الاستراتيجية المشتركة ” غرب- 2017 “، التي تجري في ميدان التدريب لوجسكي”.

تجدر الإشارة إلى أن مناورات “الغرب 2017” كانت قد انطلقت في 14 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ20 من نفس الشهر، وتجرى خلالها تدريبات في ستة حقول بيلاروسية وثلاثة روسية، يحاكي فيها المشاركون ظروف المعركة الحقيقية، لتعزيز مدى التنسيق والتعاون بين قوات البلدين، وهي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وغير موجهة ضد أي طرف كان.

وترتبط جمهوريتا روسيا الاتحادية وبيلاروس، باتحاد منذ ديسمبر 1999، حيث دخلت اتفاقية الاتحاد حيز التنفيذ في الـ26 من يناير 2000 بعد إقرارها في برلماني البلدين وتوقيع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو عليها.

ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومتا طاقة واتصالات ومواصلات موحدة.

وتحتفظ كل من بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها.

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