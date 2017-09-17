الحكيم يتوقع مفاجآت بخصوص استفتاء كردستان

أكد زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، أن أزمة استفتاء إقليم كردستان للانفصال عن العراق تحمل “مفاجآت” في الساعات المقبلة.

ونقلت “وكالة الصحافة المستقلة” بيانا جاء فيه أن الحكيم، وهو من الزعماء الدينيين البارزين في العراق، أكد خلال ترؤسه “ديوان بغداد للنخب الإعلامية” أمس فيه أن “خيارنا هو إيقاف الاستفتاء والعودة للحوار ونأمل أن يؤدي الحراك السياسي في الـ 72 ساعة المقبلة إلى مفاجآت تدرأ الخطر عن الجميع”.

وشدد الحكيم على أن “الحوار لا مناص منه شرط أن يكون جديا وعميقا وشاملا ضمن سقف الدستور، مشترطا القبول بالدستور دون انتقائية لأنه وضِع كي يضمن مصالح الجميع”، مشيرا إلى أن مبادرات ما قد تكون مخرجا للأزمة.

ودعا إلى التعاطي مع كل مرحلة بظروفها وحيثياتها دون حرق المراحل، مشيدا بموقف الحكومة الهادئ في العلن والجدي والعميق في إيجاد حل يضمن حقوق كافة الأطراف تحت النور بطريقة تطمئن الجميع وتحفظ حقوقهم.

هذا ومن المنتظر أن يعقد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجتماعا للمجلس الأعلى للاستفتاء، لمناقشة المقترح الدولي لتأجيله.

وقال روميو هكاري، عضو المجلس الأعلى للاستفتاء ، إن المجلس سيجتمع مساء اليوم بحضور جميع الأعضاء وبرئاسة بارزاني لمناقشة وبحث بديل الأمم المتحدة لتأجيل الاستفتاء، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش المقترح بجدية وسيعلن بعدها نتائجه .

وأضاف هكاري، وهو ممثل الكلدان والسريان والآشوريين في المجلس، أن “المعطيات الموجودة على الساحة السياسية إلى الآن تؤكد عدم اقتناع القيادة الكردية بتأجيل الاستفتاء والمضي في إجرائه بوقته المحدد”، متوقعا أن تكون هناك مستجدات أو مسائل أخرى تطرأ على الساحة خلال الأيام المقبلة، وفق قناة “الاتجاه”.

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