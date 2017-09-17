الناتو يدرس طلب واشنطن بشأن أفغانستان

مهل حلف شمال الأطلسي “الناتو” نفسه شهرا للرد على طلب واشنطن بزيادة عدد قوات الحلف في أفغانستان.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال بيتر بافيل السبت، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عقدته اللجنة في تيرانا، إن قادة أركان دول الحلف “اتفقوا على ضرورة الاستجابة لطلبات الحاجة إلى إرسال تعزيزات إلى أفغانستان. لكنهم لن يتخذوا أي قرار قبل اجتماع اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول القادم”.

وأضاف “سيتم إبلاغ حكومات دول الحلف بالطلبات التي عرضها الأمريكيون لا سيما قائد هيئة أركان القوات الأمريكية الجنرال جو دانفورد وقائد قوات التحالف في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون بإرسال تعزيزات”.

وفي سياق متصل قال القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي في مؤتمر صحفي: “ينبغي الحصول على ردود محددة على طلباتنا”.

وأشار سكاباروتي إلى أن الهدف الرئيسي من تعزيز القوات في أفغانستان هو تدريب وتجهيز القوات الخاصة الأفغانية وتشكيل قوة جوية لهذا البلد.

وأكد الجنرال الأمريكي بأن تلقي القوات الأفغانية دعما جويا من طائراتهم الخاصة يعزز إلى حد كبير من معنويات الجنود الأفغان، واستطرد قائلا: “إذا تمكنا من إرسال المزيد من المستشارين لتسريع تطوير القوات الجوية الأفغانية، فسيكون هذا أفضل للجميع”.

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