بعلبك تحظر تجول السوريين مساء

أعلنت بلدية بعلبك اللبنانية، يوم السبت، عودة فرض حظر التجوال على السوريين بدءا من 18 أيلول الجاري.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) ان حظر التجول المفروض على السوريين في بعلبك، يشمل الأوقات من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.. ولفتت الوكالة الى انه “يعمل بهذا الاجراء بدءاً من الاثنين 18 ايلول وحتى إشعار آخر”.

وكانت بلدية بعلبك اصدرت بياناً بمنع تجوّل السوريين من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، وذلك ابتدءاً من 20 تموز الماضي وحتى إشعار أخر.

وسبق لبلدية بعلبك أن منعت في حزيران 2016 تجول اللاجئين السوريين القاطنين في بلدة القاع ورأس بعلبك، حتى إشعار آخر، عقب سلسلة تفجيرات جديدة هزت البلدة على الحدود مع سوريا، وقتلت خمسة أشخاص.

ووقعت العام الماضي، سلسلة تفجيرات انتحارية في بلدة القاع في بعلبك بلبنان مما أدى لوقوع قتلى وجرحى، واعرب لبنان عن خشيته من بدء هجمات إرهابية جديدة.

وكانت قوى الأمن اللبناني أزالت عشرات الخيام التي يقطنها اللاجئون السوريون في المنطقة، وأوقفت عددًا من السوريين بعد مداهمات شهدتها الأشهر الماضية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد السوريين اللاجئين في لبنان بأكثر من مليون ونصف، يتوزعون بين المدن اللبنانية والمخيمات الحدودية في ظل تردي الأوضاع المعيشة والخدمية.

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