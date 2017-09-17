محيط مطار دير الزور آمن بشكل كامل

17 سبتمبر, 2017 - 6:15 مساءً المصدر: وكالات
محيط مطار دير الزور آمن بشكل كامل

تمكن الجيش السوري صباح اليوم الأحد من تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل، بعد تدميره لآخر تجمعات داعش في قرية الجفرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة دمرت آخر تجمعات وتحصينات إرهابيي داعش في محيط قرية الجفرة، وآمنت محيط مطار دير الزور بشكل كامل”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.

واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قريتى المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في إنجاز جديد من شأنه تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.

المصدر: وكالات
17 سبتمبر, 2017

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