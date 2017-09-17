ديبالا يقود يوفنتوس لصدارة الكالتشيو

واصل فريق يوفنتوس تقدمه في بطولة الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة للكالتشيو، والتي أقيمت على ملعب مابي بمدينة ريجيو إيميليا.

سجل باولو ديبالا أهداف يوفنتوس الثلاثة في الدقائق 16 و 49 و 63، فيما سجل بوليتنانو هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 51، ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، فيما توقف رصيد ساسولو عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

المدرب ماسيمليانو أليجري عاد إلى طريقة 4-2-3-1 بعد عودة الثنائي ماريو ماندزوكيتش وجورجيو كيلليني، وذلك بعد لقائي كييفو وبرشلونة اللذين لعبهما الفريق بطريقة 4-3-3.

ما المدرب كريستين بوكي فاختار طريقة 3-5-2، بوجود الثنائي بوليتانو وفالشينيلي في المقدمة، في ظل غياب دومينيكو بيراردي للإصابة.

المباراة بدأت بسيطرة واضحة من قبل لاعبي يوفنتوس على مجريات اللعب، وتقدموا للأمام بحثاً عن هدف مبكر يسهل المهمة ويريح الأعصاب.

واعتمد يوفنتوس بوضوح على الأطراف وخاصة الكولمبي خوان كوادرادو، في الوصول إلى مرمى ساسولو.

وفي الدقيقة 16 ظهر الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الموسم الأول في البيانكونيري حتى الآن، ليفتتح التسجيل للسيدة العجوز بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة لتصبح النتيجة هدف دون رد.

لم يتغير شكل اللقاء بعد الهدف، وظل لاعبو يوفنتوس هم الأفضل والأكثر هجوماً، فيما ظل الارتباك مسيطراً على أداء ساسولو.

مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة دون أي جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

لم ينتظر يوفنتوس كثيراً مع انطلاق الشوط لفرض مزيد من السيطرة بتسجيل الهدف الثاني عبر ديبالا مجدداً، في الدقيقة 49 بعد تمريرة من زميله كوادرادو أودعها بيسراه من داخل المنطقة في المرمى.

الرد جاء سريعاً من ساسولو الذي استغل لاعبوه خطأ السويسري ليشتنشتاينر ليسجل بوليتانو هدف فريقه الأول في الدقيقة 52 بعدما أودع الكرة في الشباك الخالية.

وكما هو معتاد، ارتدى باولو ديبالا ثوب المنقذ مجدداً، ونجح في تسجيل الهدف الشخصي الثالثوالثالث لفريقه أيضاً عبر ركلة حرة في الدقيقة 63 ليصبح “الهاتريك” الثاني للاعب في الدوري رغم مرور 4 جولات فقط.

سيطر يوفنتوس تماماً على مجريات اللعب بعد الهدف، وظهر للجميع أن الحصول على نقاط المباراة كاملة ليس إلا مسألة وقت بعدما ضرب الإحباط لاعبي ساسولو سريعاً بعد تقليصهم للنتيجة.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس.

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