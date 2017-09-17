غورباتشوف: إيجابيات بوتين أكثر من سلبياته

أعلن ميخائيل غورباتشوف أن الإيجابيات أكثر من السلبيات لدى الرئيس فلاديمير بوتين. جاء ذلك في كتاب سيرته الذاتية “ما زلت متفائلا” الذي تضمن انتقادات حادة نسبيا للوضع الحالي في روسيا

وتضمن الكتاب كذلك رسالة إلى أولئك القادرين على تحقيق التغيرات.

وقال غورباتشوف في كتابه:” لم أوافق قط على أن الحرية، غريبة على روسيا وعلى أنها ليست ضرورة للشعب الروسي. هذا غير صحيح لأنها ضرورية. اليوم عدد الناس الأحرار في بلادنا اليوم أكثر من أي وقت مضى… لا داع للنظر إلى هؤلاء الأشخاص وكأنهم أعداء”.

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب طرح للبيع في يومي العطلة الحالية وقبيل ذلك التقى آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي مع مجموعة من الصحفيين، وخلال اللقاء، سخر غورباتشوف البالغ من العمر 86 عاما من نفسه عندما اضطر لاستخدام جهاز تقوية السمع.

وفي الكتاب تحدث غورباتشوف عن رأيه بالزعيم السوفيتي ستالين وأشار إلى أنه كان خلال الحرب معجبا به وكتب عنه بعض الأشعار ولكن لاحقا تغيرت نظرته له بعد أن سمع بالجرائم التي وقعت خلال عهد ستالين. واقتبس غوربتشوف في كتابه الجديد الكثير من الأفكار من كتابه القديم “البيريسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا وللعالم” الذي نشره في 1987. وشدد غورباتشوف على أهمية التحدث عن البيريسترويكا في كتابه لأن جيل الشباب حاليا لا يعرف إلى القليل عن هذه الآيديولوجيا.

وعن بوتين قال الزعيم السوفيتي السابق: “إنه (بوتين) أظهر نفسه كشخص قوي.. وفيه إيجابيات أكثر من السلبيات”. وأشار غورباتشوف إلى أنه يؤيد خطوات بوتين في السياسة الخارجية ويؤيد الاستفتاء في القرم قائلا: “كان يجب أن يحظى ذلك بالترحيب وليس بفرض العقوبات”.

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