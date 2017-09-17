البحرية الليبية تعلن انقاذ اكثر من ثلاثة الاف مهاجر في اسبوع

أعلن مسؤول في البحرية الليبية ان خفر السواحل الليبيين انقذوا في أسبوع أكثر من 3000 مهاجر خلال إثنتي عشرة عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد.

وقال “المتحدث باسم البحرية الليبية” العميد بحار ايوب قاسم إن “خفر السواحل الليبيين تمكنوا بين الاثنين والجمعة من انقاذ 2082 مهاجرا من مختلف الجنسيات خلال تسع عمليات انقاذ”، مشيرا الى “العثور على جثة امرأة بينهم”.

واوضح المسؤول الليبي ان “1047 مهاجرا آخرين انقذوا السبت خلال ثلاث عمليات مختلفة”، ولفت الى ان “القسم الاكبر من هذه العمليات تم قبالة سواحل مدينتي الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) وصبراتة الى الغرب”.

هذا وأشارت “وكالة الصحافة الفرنسية” الى ان “ايطاليا سجلت وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز/يوليو الماضي”.

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