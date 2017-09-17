علامات تخبرك عن “خيانة” متوقَّعة من الشريك

قدمت الأخصائية النفسية الروسية، الدكتورة أنيتا أورلوفا بعض الإشارات التي تمكّن المرأة من اكتشاف رغبة زوجها في إنهاء العلاقة.

ونقل موقع هاف بوست بالعربي عن صحيفة Argymenti et Fakti الروسية ملخص خبرة أورلوفا في تقرير مطول عن التغييرات في سلوك الرجل.

ومن هذه التغييرات:

– تغيُّر لغة الخطاب

إذا كنت معتادة أن يخبرك زوجك بصفة تلقائية عن حياته الخاصة وعلاقته مع أصدقائه وخططه المستقبلية وأحلامه المهنية، ومن ثم تختفي هذه المحادثات تدريجياً، فذلك دليل على رغبته في الانفصال.

كما يختفي اهتمام الرجل بحياتك الخاصة، ولا يعير اهتماماً للأمور التي تستهويك أو إنجازاتك، ومحيط عملك أو كيف تقضين أوقات فراغك.

– تجنُّب الحديث عن المشاعر

ترينه يتجنَّب الخوض في أية حوارات عاطفية، في حين أنه غالباً ما يكتشف بوضوحٍ خطتك الخاصة لتحويل سياق الحوار إلى مجرى عاطفي، ويتهرب من هذه الأحاديث ويغير سياق الحوار، كأن يخوض في أي موضوع آخر لا علاقة له بالمشاعر.

– لطيف على غير العادة

إذا أصبح لطيفاً جداً وهادئاً على غير العادة، أو يعتمد عبارات وأسماء مستعارة لطيفة في أثناء الحديث معك، وفي بعض الأحيان يصبح أسلوب الرجل رسمياً.

– تدمير صورة المرأة

في بعض الأحيان، قد يميل الكثير من الرجال إلى تدمير صورة المرأة؛ لأنها الطريقة الأنسب والأسهل لكيلا يشعر بالذنب أو الندم بعد الانفصال عنها.

– يستخدم “أنا” بدل “نحن”

يعمد الرجل إلى تغييب أي كلمات تشير إلى استقرار العلاقة، في حين أنه سيحرص على عدم ذكر أي خطط مستقبلية مشتركة. ويستعيض عبارة “نحن” بـ”أنت” “وأنا”.

– يتحدث عن نساء أخريات

تبدأ أسماء نساء أخريات بالظهور، على غرار زميلاته في العمل، أو الفتيات اللاتي يشاركنه تمارين اللياقة البدنية أو حتى علاقاته العاطفية السابقة.

– يتجنب الحديث عن المستقبل

في حال بادرت بطرح أي سؤال يخص مستقبلكما المشترك، فستشعرين كما لو أن أنفاسه تجمدت. إثر ذلك، سيستنشق الهواء بعمق وكأنه يوافق ضمنياً على طلبك، أو سيعمد إلى الإجابة بطريقة جافة ثم يغير الموضوع بسرعة.

– يراكِ تافهة

إذا كان في السابق يعتبرك حساسة ورقيقة الطباع ويشعر بأنه ملزَم بحمايتك من العالم بأسره، فستتغير نظرته إلى صفاتك تلك وسيعتبرها تافهة للغاية. علاوة على ذلك، وفي كل مرة تختلفين معه، ستكون ردود فعله قاسية وعنيفة.

– مستاء

عندما يريد الرجل الانفصال عنك فغالباً ما يميل إلى استخدام عبارات تدل على استيائه من قبيل: “أنا لا أفهم كيف لا يمكنك حتى التواصل مع أمك!”… ولهذا السلوك عدة مبررات.

في المقام الأول، يرغب الرجل في تعميق الهوة بينك وبين من حولك على غرار أمك وأصدقائك القدامى، وزملائك وحتى أطفالك.

علاوة على ذلك، يسعى الرجل إلى تسليط الضوء على عيوبك وأخطائك، وذلك جزء من محاولاته الرامية إلى تشويه صورتك عن طريق مقارنتك بأشخاص آخرين؛ وذلك حتى تفقدي احترامك لنفسك.

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