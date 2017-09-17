الكويت :تطلب من سفير كوريا الشمالية المغادرة

منحت الكويت سفير كوريا الشمالية لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين شماليين، بحسب ما افاد الاحد دبلوماسي كويتي رفيع المستوى.

وقال الدبلوماسي “الكويت منحت سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد، بعد أن طلبت من حكومة كوريا الشمالية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال”.

واوضح إن التمثيل الدبلوماسي لكوريا الشمالية في الكويت “سيقتصر على رئيس البعثة الدبلوماسية بدرجة قائم بالأعمال إلى جانب ثلاثة دبلوماسيين”.

وذكر الدبلوماسي ان الكويت ستوقف منح تأشيرات الدخول لرعايا كوريا الشمالية.

والتعاملات التجارية بين الجانبين. ورحلات الطيران نحو بيونغ يانغ. وذلك “تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمقاطعة كوريا الشمالية”.

وتابع ان “عدد أفراد الجالية الكورية الشمالية يتراوح بين 2000 و2500 غالبيتهم من العمال، ولن نسمح لهم بالدخول مجددا إلى الكويت بمجرد انتهاء عدة مشاريع قيد التنفيذ يرتبطون بها وقد يتطلب انهاؤها عاما أو عامين”.

وياتي قرار الكويت هذا بعد نحو عشرة ايام من لقاء امير الدولة الخليجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض.

وفي 11 ايلول/سبتمبر، صوت مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعدما اجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة، لكن رغم العقوبات، اطلقت كوريا الشمالية الجمعة صاروخا باليستيا عبر اجواء اليابان للمرة الثانية في اقل من شهر.

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