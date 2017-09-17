يونايتد يقسو على ايفرتون ويشارك سيتي الصدارة

لحق مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي في صدارة بطولة انكلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على إيفرتون 4- صفر بينها ثلاثة أهداف في الدقائق الست الأخيرة وذلك ضمن مواجهات المرحلة الخامسة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة تماماً كرصيد سيتي وكلاهما سجل العدد ذاته من الأهداف ودخل مرماه نفس عدد الأهداف أيضاً (16-2)، في حين يأتي تشيلسي بطل الموسم الماضي ثالثاً وله 10 نقاط.

خاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي ذكرت تقارير بأنه قد يغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر لإصابة بتمزق عضلي حاد في ساقه اليسرى، في حين شارك في صفوف إيفرتون أسطورة مانشستر السابق واين روني.

على ملعب أولدترافورد، اعتبر الجميع بأن مهمة مانشستر يونايتد ستكون سهلة في مواجهة فريق خسر مبارياته الثلاث الأخير في مختلف المسابقات بنتائج قاسية، وربما تعزز هذا الشعور بعد افتتاح الظهير الأيمن الاكوادوري أنطوني فالنسيا التسجيل بعد مرور أربع دقائق بتسديدة مباشرة أطلقها من حافة منطقة الجزاء لتعانق شباك إيفرتون.

لكن إيفرتون نجح بعد ذلك في احتواء خطورة مهاجمي مانشستر يونايتد حتى الدقائق الست الأخيرة عندما أضاف الأرميني هنريك مخيتاريان الثاني بتمريرة من البلجيكي لوكاكو الذي كان يواجه فريقه السابق أيضاً (84)، ثم أضاف لوكاكو نفسه الثالث في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو صاحب ثلاثية بالأمس في مرمى واتفورد.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بهدوء تام الفرنسي أنطوني مارسيال ليختتم مهرجان الأهداف.

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