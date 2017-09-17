اشتباكات بين قوات أمنية ومهربين غرب ليبيا

شهدت مدينة مصراتة اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومسلحين يتبعون لشبكة تهريب مهاجرين غرب العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني ليبي في مصراتة قوله: “بدأت الاشتباكات إثر مقتل عنصر من جماعه أحمد دباشي الملقب بالـ(العمو) أحد أبرز مهربي المهاجرين في ليبيا، ويسيطر على نحو نصف مدينة صبراتة”.

وفيما يخص تفاصيل الواقعة قال المصدر: “أطلق 4 مسلحين يتبعون للعمو، كانوا يستقلون سيارة النار على نقطة تفتيش أمني، فرد عليهم رجالنا، ما أسفر عن قتل عنصر من المسلحين وإصابة 3 آخرين بجروح”.

وأشار المصدر إلى أن المسلح التابع لدباشي، قتل عند حاجز أمني شكلته حكومة الوفاق الوطني لطرد المسلحين من المدينة بعدما احتلوا وسطها لفترة قصيرة في فبراير/شباط 2016″.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بنظام القذافي، ما جعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر قتالا بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في العاصمة طرابلس ومحيطها غربا، وبنغازي وجوارها شرقا.

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