روسيا تطور نظام ملاحة أرضي فائق الدقة

أكدت شركة “روستيخ” الروسية تطويرها لمنظومة ملاحية محلية فائقة الدقة تتفوق على مثيلاتها الأجنبية بعدم قابليتها للاختراق.

وحول هذه الخطوة العلمية المهمة قال الخبراء في الشركة: “أهم ميزات هذه المنظومة اللاسلكية للملاحة هي دقتها العالية في تحديد المواقع، حيث تصل نسبة الخطأ في تحديد المكان فيها إلى 10 سم تقريبا، مقارنة بالمنظومات الملاحية التي تعتمد على الاقمار الاصطناعية، والتي تتراوح نسبة الخطأ في تحديد الموقع عن طريقها بين متر واحد و3 أمتار”.

وأضافوا أن “المنظومة الجديدة تتميز بأمن المعلومات، فتردداتها عصية على الاختراق مقارنة بترددات منظومتي GPS وغلوناس العالميتين، الأمر الذي قد يدفع المختصين فيما بعد إلى اعتمادها في توجيه المركبات الحربية أو العلمية، واستخدامها في المجالات العسكرية، حتى أنه من المرجح أن تستخدم لتوجيه الروبوتات والآليات ذاتية القيادة”.

يعمل الخبراء في “روستيخ” حاليا على تطوير أبراج الإشارة اللاسلكية الأرضية التابعة للمنظومة، وتطوير قدرة برنامجها على تحديد المواقع بدقة وذلك للوصول إلى معدل خطأ لا يتجاوز 3 سنتيمترات فقط، الأمر الذي سيجعلها ربما أدق منظومة ملاحية في العالم.

وبعد الانتهاء من الاختبارات من المنتظر أن تقوم “روستيخ” بتوزيع أجهزة بث واستقبال إشارات المنظومة في مختلف أرجاء روسيا، كما من المتوقع أن تطرح أجهزة محمولة صغيرة الحجم لتمكن المستخدمين من الاستفادة من قدراتها.

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