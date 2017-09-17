تلال ريف حمص في قبضة الجيش السوري

استعاد الجيش السوري، اليوم الأحد 17 سبتمبر/أيلول، سيطرته على قرى وتلال حاكمة جديدة بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية مساء اليوم الأحد، عم مصدر عسكري تأكيده أن الجيش السوري يتابع تقدمه بريف حمص الشرقي، واستعاد قرى أم تين المعلق والنبيطية وعددا من المواقع والتلال الحاكمة المحيطة بهما.

وأضاف المصدر: باشرت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري عمليات التمشيط في القرى والمواقع المسيطر عليها.

في السياق ذاته، قال المصدر إن الجيش السوري “استعاد قريتي الشنداخية الشمالية وأبو جريص، وعدد من التلال الحاكمة المحيطة بهما بريف حمص الشرقي.

وأشار المصدر إلى قوات الجيش قضت على أعداد من مسلحي داعش ودمرت آلياتهم بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابي.

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